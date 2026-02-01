الأخبار
ترامب يؤكد "الحديث" مع إيران وطهران لا ترى مصلحة للطرفين في الحرب
أخبار دولية
2026-02-01 | 00:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
ترامب يؤكد "الحديث" مع إيران وطهران لا ترى مصلحة للطرفين في الحرب
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن طهران التي هددها بضربة عسكرية "تتحدث" الى واشنطن، بينما أكد نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب لن تكون في صالح الطرفين أو الشرق الأوسط، وذلك وسط جهود دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التوتر.
في غضون ذلك، تحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن "تقدم" نحو تفاوض مع الولايات المتحدة، مع استضافته في طهران وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبعد لقائه في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتوازيا مع الجهود الدبلوماسية، حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدا أن قوات بلاده في حالة تأهّب في مواجهة التعزيزات العسكرية الأميركية التي نشرت في منطقة الخليج.
وأثارت التعزيزات مخاوف لدى دول إقليمية من اندلاع حرب تفاقم الوضع في المنطقة. ويهدد ترامب منذ أسابيع بالتدخل عسكريا في إيران على خلفية حملة قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إن طهران "تتحدث إلينا، وسنرى إذا كان بإمكاننا القيام بشيء، وإلا سنرى ما سيحصل". وكرر القول إن "لدينا أسطول كبير يتجه الى هناك".
أضاف "إنهم يفاوضون"، مشيرا الى أن واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خطط محددة لتوجيه ضربات لإيران.
وكان ترامب قال الجمعة إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بدلا من مواجهة عمل عسكري أميركي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة من تركيا أن طهران مستعدة لمفاوضات نووية "إن كانت عادلة ومنصفة" و"على قدم المساواة"، لكن "القدرات الصاروخية والدفاعيّة الإيرانية لن تكون محل تفاوض".
وتكثفت في الأيام الأخيرة الاتصالات والزيارات الدبلوماسية بين إيران وأطراف تربطها علاقات بواشنطن.
وقال بزشكيان في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي السبت إن طهران "لم تبحث أبدا ولن تبحث في أي حال عن الحرب، وهي على قناعة عميقة بأن الحرب ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وزار إيران السبت وزير خارجية قطر التي شكّلت في مراحل عدة سابقة، قناة لتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران.
وأفادت الدوحة بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عرض مع لاريجاني "الجهود المستمرة لخفض التصعيد"، وكرر تأييدها "لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان لاريجاني قد أكد في وقت سابق السبت أنه "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات (هي) في تقدم".
- تحذير إيراني من "خطأ" -
بموازاة الحديث عن تفاوض، يرفع الجانبان مستوى التحذير من مواجهة.
وأكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي السبت أنه "إذا ارتكب العدو خطأ، فلا شكّ في أنّ ذلك سيعرّض أمنه هو للخطر، وكذلك أمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني"، مشددا على أن القوات المسلحة "في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.
عزّزت واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، وأرسلت مجموعة ضاربة بحرية تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، بعد تهديد ترامب بالتدخّل عسكريا في إيران على خلفية الاحتجاجات التي بدأت لأسباب معيشية وتحولت الى حراك سياسي مناهض للحكم.
وأثار هذا الانتشار مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة مع إيران التي حذّرت من أنها ستردّ بضربات صاروخية على قواعد وسفن وحلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل، في حال تعرّضها لهجوم.
في ظل التوتر، سجّلت سلسلة حوادث في إيران السبت، سارعت وسائل إعلام محلية الى نفي ارتباطها بأي هجوم أو تخريب.
أخبار دولية
"الحديث"
إيران
وطهران
مصلحة
للطرفين
الحرب
التالي
إسرائيل تعيد الأحد فتح معبر رفح جزئيا للأفراد تحت رقابة مشددة
رئيسة البعثة الأميركية في كراكاس لإحياء العلاقات بعد إطاحة مادورو
السابق
