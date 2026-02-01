الأخبار
رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي اجتمعا بالبنتاجون الجمعة

أخبار دولية
2026-02-01 | 13:16
رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي اجتمعا بالبنتاجون الجمعة
رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي اجتمعا بالبنتاجون الجمعة

أبلغ مسؤولان أميركيان رويترز بأن كبار الجنرالات الأميركيين والإسرائيليين عقدوا محادثات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الجمعة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ولم يقدم المسؤولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، تفاصيل عن المحادثات المغلقة بين الجنرال الأمريكي دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإيال زمير، رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي. ولم يسبق الإعلان عن هذا الاجتماع.

وعززت الولايات المتحدة وجودها البحري ورفعت مستوى دفاعاتها الجوية في الشرق الأوسط بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب إيران مرارًا، في محاولة للضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وحذرت القيادة الإيرانية اليوم الأحد من اندلاع صراع إقليمي إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا عليها.

 

أخبار دولية

الأركان

الأميركي

والإسرائيلي

اجتمعا

بالبنتاجون

الجمعة

LBCI
آخر الأخبار
06:52

هآرتس عن مصادر: رئيس الأركان الإسرائيلي أجرى محادثات في البنتاغون تتعلق بالهجوم على إيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: كاتس ورئيس الأركان اتفقا على توحيد التحقيقات التكميلية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-27

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني بشأن لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

رئيس الأركان الإسرائيليّ يتعهد بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
14:51

سوريا: القبض على منفذي هجمات مطار المزة والأسلحة تعود لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
13:36

ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد تحذير خامنئي من حرب إقليمية​

LBCI
أخبار دولية
13:31

البرلمان العراقي يُرجئ للمرة الثانية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات سياسية

LBCI
أخبار دولية
13:22

هبوط أول طائرة ركاب في مطار الخرطوم بعد توقف لثلاث سنوات بسبب الحرب​

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

نائبة الرئيس الفنزويليّ أدّت اليمين رئيسة موقتة للبلاد

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-29

"أوزمبيك طبيعي؟"... دراسة تكشف تأثير هذا المكوّن الغذائي على الشهية والدماغ

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-18

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-01

قد تُمثل أقدم مستوطنة بشرية في العالم... العلماء يعثرون على هياكل أثرية في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسة ”دبلوماسية المدافع“… إسرائيل تترقب هجوما أميركيا محتملا على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
خبر عاجل
05:03

استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة

LBCI
خبر عاجل
23:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

LBCI
أخبار دولية
03:44

خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...

