فنزويلا تطلق سراح 9 على الأقل منهم نشطاء

أطلقت فنزويلا سراح تسعة فنزويليين على الأقل من سجن سيئ السمعة في العاصمة كراكاس، منهم الناشط الحقوقي الفنزويلي خافيير تاراثونا، وفقًا لما ذكره شقيقه ومنظمة غير حكومية، وسط شكاوى من عائلات المحتجزين من أن عملية إطلاق سراح السجناء تسير ببطء شديد.





وكتب خوسيه رافائيل، شقيق تاراثونا، على منصة إكس "بعد 1675 يوما، أي ما يقرب من أربع سنوات وسبعة أشهر، وصلنا إلى اليوم الذي تمنيناه بشدة، أخي خافيير تاراثونا حر... حرية الفرد أمل للجميع".

وتسارعت وتيرة إطلاق سراح السجناء منذ أن أعلنت فنزويلا سياسة الإفراج في الثامن من كانون الثاني في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو في الثالث من الشهر ذاته.

وقالت منظمة فورو بينال المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن تاراثونا خرج من السجن، ومعه ثمانية آخرون على الأقل منهم نشطاء.

وأضافت أنها تحققت من الإفراج عن أكثر من 300 سجين سياسي خلال الأسابيع الماضية مشيرة إلى استمرار وجود أكثر من 700 آخرين في السجن.