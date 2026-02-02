مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة وكنيسة في نيجيريا ويخطفون خمسة من السكان

أفادت الشرطة في نيجيريا بأن مسلحين هاجموا مركزًا تابعًا لها وكنيسة وخطفوا خمسة أشخاص في منطقة في وسط نيجيريا، حيث خطف أكثر من 250 تلميذا من مدرسة كاثوليكية في أواخر العام 2025.



وقع الهجوم في منطقة أغوارا التي شهدت في تشرين الثاني عملية خطف جماعية طالت نحو 300 تلميذ.

وذكرت الشرطة في بيان أنه "قرابة الساعة 3,40 (2,40 بتوقيت غرينتش)، اقتحم مسلحون منطقة أغوارا وهاجموا مركز الشرطة، وربما استخدموا الديناميت لإشعال النيران فيه بعدما سيطروا" على عناصر الشرطة.

وقالت الشرطة أن "الارهابيين توجهوا لاحقا إلى الكنيسة الميثودية المتحدة في المنطقة وأضرموا النار في جزء منها، قبل أن ينتقلوا إلى مناطق أخرى حيث خطفوا نحو 5 أشخاص".

