الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميدفيديف: انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت يجب أن يثير قلق العالم

أخبار دولية
2026-02-02 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميدفيديف: انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت يجب أن يثير قلق العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميدفيديف: انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت يجب أن يثير قلق العالم

رأى دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه إذا انتهى سريان معاهدة نيو ستارت دون إيجاد بديل لها، فيجب أن يثير ذلك قلق العالم من عدم وجود قيود على القوى النووية الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل السبعينيات.

وقال ميدفيديف لوكالتي رويترز وتاس ومدونة روسية معنية بالحرب في مقابلة في مقر إقامته بالقرب من موسكو: "لا أريد أن أقول إن هذا يعني على الفور كارثة وبدء حرب نووية، ولكنه لا يزال ينبغي أن يثير قلق الجميع".

وأوضح ميدفيديف أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دورا حاسما ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.

أخبار دولية

انتهاء

سريان

معاهدة

ستارت

العالم

LBCI التالي
مسؤول أمني إسرائيلي: إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر​
مقتل شخصين في غارة أوكرانية بمسيّرة على بيلغورود الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-26

روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

روسيا: ننتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن معاهدة نيو ستارت

LBCI
أخبار دولية
2025-12-09

روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11

في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:50

زيلينسكي: روسيا تركز ضرباتها على السكك الحديد في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
05:50

ألمانيا تعتقل 5 بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية

LBCI
أخبار دولية
05:31

الكرملين يؤكد إجراء محادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأربعاء والخميس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-26

أ.ف.ب: عسكريون يعلنون إغلاق جميع الحدود في غينيا بيساو

LBCI
اقتصاد
2025-11-14

الهيئات الاقتصادية تبحث مع جابر امورا ضرائبية وتؤكد اهمية الوصول الى اتفاق متوازن وعادل مع صندوق النقد قريباً

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

الدفاع المدني في غزة يفيد بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق عدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-02

الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسة ”دبلوماسية المدافع“… إسرائيل تترقب هجوما أميركيا محتملا على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 02-02-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More