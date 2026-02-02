ميدفيديف: انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت يجب أن يثير قلق العالم

رأى دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه إذا انتهى سريان معاهدة نيو ستارت دون إيجاد بديل لها، فيجب أن يثير ذلك قلق العالم من عدم وجود قيود على القوى النووية الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل السبعينيات.



وقال ميدفيديف لوكالتي رويترز وتاس ومدونة روسية معنية بالحرب في مقابلة في مقر إقامته بالقرب من موسكو: "لا أريد أن أقول إن هذا يعني على الفور كارثة وبدء حرب نووية، ولكنه لا يزال ينبغي أن يثير قلق الجميع".



وأوضح ميدفيديف أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دورا حاسما ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.