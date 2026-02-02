بقائي: إيران تدرس المسارات الدبلوماسية مع أميركا وتأمل في التوصل لنتائج

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة.