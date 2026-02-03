الأخبار
إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-02-03 | 15:35
إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة
إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة

نقل موقع نورنيوز الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن المشاورات جارية بشأن مكان عقد المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث أن التخطيط يجري لعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
 

أخبار دولية

إيران

المحادثات

الولايات المتحدة

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
06:15

قنبلة صوتية على بلدة العديسة

LBCI
أمن وقضاء
06:08

بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون

LBCI
صحة وتغذية
06:00

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

LBCI
فنّ
05:50

أساءت معاملة كلبها خلال بث مباشر... مغنية راب شهيرة تثير ضجة على مواقع التواصل!

LBCI
أخبار دولية
05:37

الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها

LBCI
أخبار دولية
04:59

بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب

LBCI
أخبار دولية
04:54

وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين

LBCI
أخبار دولية
03:51

مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الوزيرة السيد من دبي: تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان ركيزة للتقدم والاستقرار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
13:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
13:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

LBCI
خبر عاجل
10:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
08:39

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

