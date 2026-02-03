إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة

نقل موقع نورنيوز الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن المشاورات جارية بشأن مكان عقد المحادثات مع الولايات المتحدة.وأكد المتحدث أن التخطيط يجري لعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.