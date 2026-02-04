الأخبار
روسيا تعلن أنها لم تعد "ملزمة" بالمعاهدة النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-02-04 | 14:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعلن أنها لم تعد "ملزمة" بالمعاهدة النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة
أعلنت روسيا أنها لم تعد "ملزمة" بمعاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها في الخامس من شباط.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة".
