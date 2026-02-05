وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق، أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية تشكّل "أولوية مطلقة" لبلاده، وذلك عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني، في مستهل جولة إقليمية تقوده أيضا إلى العراق ثم لبنان.



وقال بارو: "منذ عشرة أعوام، قاتلت فرنسا من دون هوادة إرهابيي داعش في العراق كما في سوريا"، مضيفا: "جئت لأؤكد مجددا هذه الأولوية المطلقة لفرنسا هنا في سوريا".