تنظيم الدولة الاسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في اسلام اباد



أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين، حسبما أفاد موقع سايت.



ونقل الموقع المتخصص برصد أخبار الجهاديين عن بيان للتنظيم، أن المهاجم فور وصوله إلى البوابة الداخلية للمسجد فجر "حزامه الناسف وسط تجمع للشيعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".