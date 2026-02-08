بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الشكر لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المساعدة في إلقاء القبض على رجل يُشتبه في أنه أطلق الرصاص على مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الروسية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجريت مساء أمس السبت.



وكان مواطن روسي مولود في أوكرانيا قد جرى تسليمه إلى موسكو من دبي للاشتباه في تسببه بإصابات بالغة لفلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسي.