الإمارات: إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية لن يؤثر على حركة الطيران

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إن الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين لن يكون له أي "تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية".



وذكرت الجزائر أمس السبت أنها بدأت عملية إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات الموقعة في أبوظبي في 2013.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن اتفاقية خدمات النقل الجوي تظل سارية "خلال المهلة القانونية المحددة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.