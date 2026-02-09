لاريجاني يزور عُمان غدا

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، سيزور سلطنة عمان غدا الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إجراء طهران وواشنطن محادثات نووية غير مباشرة في مسقط.