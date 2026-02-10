الأخبار
مقتل 7 في حادث وقع بمنجم ذهب شرق الصين
أخبار دولية
2026-02-10 | 02:21
مقتل 7 في حادث وقع بمنجم ذهب شرق الصين
أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد وأن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة تشاوجين لصناعة التعدين المالكة للمنجم ستة بالمئة.
وقال التلفزيون في وقت متأخر من الاثنين إن الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.
وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة للتستر عليه.
التالي
بقائي: واشنطن تتحمّل مسؤولية قراراتها بعيداً عن الضغوط... وإيران متمسكة بالدبلوماسية
ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار
السابق
