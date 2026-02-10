الأخبار
نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء

أخبار دولية
2026-02-10 | 06:04
نتنياهو يقول إنه سيناقش &quot;أولا وقبل كل شيء&quot; الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء
نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستتركز حول المفاوضات مع إيران.

وقال نتانياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي ترامب الأربعاء "في هذه الزيارة سنناقش مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران. سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من محادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، يُتوقع أن تليها جولة أخرى.
 

أخبار دولية

