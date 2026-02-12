الأخبار
نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

أخبار دولية
2026-02-12 | 12:20
نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تسهم جهود للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان قبل مغادرته واشنطن إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
وول ستريت: أميركا هربت آلاف من أجهزة ستارلنك إلى إيران
LBCI
أخبار دولية
2026-02-01

ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد تحذير خامنئي من حرب إقليمية​

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-05

ويتكوف: المناقشات بشأن أوكرانيا كانت بناءة وركزت على كيفية تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم

LBCI
خبر عاجل
2026-02-11

ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

دبلوماسيون لرويترز: اجتماع باريس يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد آليات عملية حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
13:51

مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:50

مسؤولان أميركيان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة وإرسال قوات خلال أول اجتماع لمجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
13:25

ماكرون: الحوار مع بوتين "ليس مسألة أيام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-16

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في زيارة معايدة وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك

LBCI
عالم الطبخ
10:15

الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

بريطانيا تتعهد بدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بإجمالي 805 ملايين دولار

LBCI
رياضة
2026-02-11

مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما

LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

