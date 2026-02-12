نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تسهم جهود للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.



وقال نتنياهو في بيان قبل مغادرته واشنطن إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل.



وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.