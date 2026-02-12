ماكرون: الحوار مع بوتين "ليس مسألة أيام"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ضرورة ملحة لبدء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أهمية تعاون الأوروبيين.



وقال ماكرون في ختام قمة غير رسمية في بلجيكا "الأمر ليس مسألة أيام، نحن نحضر الأمور".



وأضاف "أعتقد أن علينا الآن العمل خصوصا على أنفسنا، وعلى ما نريد أن نطلبه".



وأوضح "علينا الآن الاستعداد كأوروبيين لنكون في الوقت المناسب جاهزين للنقاش مع الروس".