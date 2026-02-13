زيلينسكي: أيدنا مقترحات السلام الأمريكية للتوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى إلى دعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب حل النزاع قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.



وقال زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة (ذي أتلانتيك)، أن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن تقبل باتفاق يضر بمصالح أوكرانيا.

وأوضح للمجلة الأميركية أن "الأسلوب الذي اخترناه هو ألا يعتقد الأميركيون أننا نريد مواصلة الحرب... لهذا السبب بدأنا في دعم مقترحاتهم بكل سبيل يسرع الأمور".

وقال إن أوكرانيا "لا تخشى شيئا. هل نحن مستعدون للانتخابات؟ مستعدون. هل نحن مستعدون للاستفتاء؟ مستعدون".