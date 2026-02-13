الأخبار
وسائل إعلام: حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط

أخبار دولية
2026-02-13 | 03:15
وسائل إعلام: حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط
وسائل إعلام: حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر النبأ، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد والسفن المرافقة لها سيجري إرسالها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بعد على طلب للتعليق من رويترز خارج ساعات العمل الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

 

 

أخبار دولية

إعلام:

حاملة

طائرات

أميركية

ثانية

الشرق

الأوسط

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-11

وول ستريت جورنال: البنتاغون يجهز حاملة طائرات ثانية لإرسالها إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-01-26

مسؤولان لرويترز: حاملة طائرات أميركية تدخل الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-02-07

ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط​

LBCI
آخر الأخبار
01:01

مراسل أسوشيتد برس على إكس نقلا عن مصدر: أمريكا تحرك حاملة طائرات من منطقة الكاريبي إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع إيران

LBCI
أخبار دولية
05:13

إيراني يبلغ 18 عاما يواجه الإعدام بعد اتهامه بقتل شرطي خلال التظاهرات

LBCI
أخبار دولية
02:53

إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

LBCI
أخبار دولية
02:05

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز باكستان

LBCI
أخبار دولية
02:01

مقتل شخص وإصابة 6 في غارة روسية على ميناء أوكراني

LBCI
منوعات
2026-01-28

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-11

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
منوعات
2026-02-08

بيان فدرالي حول وفاة جيفري إبستين يثير الجدل... تاريخه يعود إلى اليوم السابق لانتحاره!

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
اخبار البرامج
16:00

الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

LBCI
فنّ
12:39

وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان

LBCI
اسرار
23:46

اسرار الصحف 13-02-2026

