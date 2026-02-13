وسائل إعلام: حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر النبأ، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد والسفن المرافقة لها سيجري إرسالها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بعد على طلب للتعليق من رويترز خارج ساعات العمل الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.