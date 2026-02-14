وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة استخدمت أداة ذكاء اصطناعي في عملية اعتقال مادورو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي استخدم أداة كلود للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أنثروبيك في عمليته للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.