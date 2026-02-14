رئيس الجماعة الإسلامية يعترف بفوز الحزب الوطني البنغلادشي في الانتخابات التشريعية

اعترف زعيم حزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش شفيق رحمن بفوز منافسه الحزب الوطني البنغلادشي في الانتخابات التشريعية، رغم المخالفات العديدة التي ندد بها.



وقال في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعترف بالنتائج، ونحترم سيادة القانون".