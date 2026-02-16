الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة

أخبار دولية
2026-02-16 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة

مثل المشتبه به في هجوم شاطئ بونداي في سيدني نافيد أكرم الاثنين أمام محكمة أسترالية عبر رابط فيديو للمرة الأولى منذ أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.
     
وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 كانون الأول، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.
     
وقُتل الأب برصاص الشرطة بينما اتُهم نافيد بالإرهاب والقتل.
     
وظهر نافيد لخمس دقائق تقريبا عبر رابط فيديو من السجن، وفقا لبيان صادر عن المحكمة ووسائل إعلام محلية.
     
وركّزت جلسة الاستماع بشكل أساسي على مسائل تقنية مثل إخفاء هوية بعض الضحايا، بحسب وسائل الإعلام.
     
وبحسب ما ورد، لم ينطق إلا بكلمة واحدة هي "نعم" عندما سأله القاضي عما إذا كان قد سمع نقاشا حول تمديد أوامر حظر نشر الهويات.
     
وسيمثل أكرم أمام المحكمة في التاسع من آذار.
     
وقال محامي أكرم بن أرشبولد من خارج المحكمة، إن موكله محتجز في "ظروف قاسية للغاية" بحسب "إي بي سي"، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان أكرم سيقر بالذنب أم لا.
     
وأثارت حادثة إطلاق النار الجماعي جدلا وطنيا بشأن معاداة السامية، وغضبا إزاء الفشل في حماية اليهود الأستراليين من الأذى، ووعودا بتشديد قوانين الأسلحة.
     
وكان من بين الضحايا ناجٍ من محرقة اليهود يبلغ 87 عاما، وزوجان حاولا توقيف أحد المهاجمَين، وطفلة تبلغ 10 سنوات.

أخبار دولية

للمشتبه

بونداي

نافيد

المحكمة

انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

المشتبه به في هجوم واشنطن عمل مع الجيش الأميركي في أفغانستان

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-04

قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة دراجة آلية بقوة السلاح إثر كمينٍ محكم لشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
2025-12-11

أول ظهور علني للمعارضة الفنزويلية وحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو منذ 11 شهرا

LBCI
أخبار دولية
2026-02-09

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:18

انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص

LBCI
أخبار دولية
01:00

عاصفة شديدة في نيوزيلندا تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف

LBCI
أخبار دولية
23:47

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي

LBCI
أخبار دولية
15:47

روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-18

لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
00:52

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في حانين قرابة السابعة صباحا

LBCI
فنّ
2026-01-09

"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

LBCI
صحف اليوم
11:05

بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي

LBCI
خبر عاجل
11:09

بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة

LBCI
خبر عاجل
11:10

بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More