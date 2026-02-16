أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة

مثل المشتبه به في هجوم شاطئ بونداي في سيدني نافيد أكرم الاثنين أمام محكمة أسترالية عبر رابط فيديو للمرة الأولى منذ أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.



وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 كانون الأول، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.



وقُتل الأب برصاص الشرطة بينما اتُهم نافيد بالإرهاب والقتل.



وظهر نافيد لخمس دقائق تقريبا عبر رابط فيديو من السجن، وفقا لبيان صادر عن المحكمة ووسائل إعلام محلية.



وركّزت جلسة الاستماع بشكل أساسي على مسائل تقنية مثل إخفاء هوية بعض الضحايا، بحسب وسائل الإعلام.



وبحسب ما ورد، لم ينطق إلا بكلمة واحدة هي "نعم" عندما سأله القاضي عما إذا كان قد سمع نقاشا حول تمديد أوامر حظر نشر الهويات.



وسيمثل أكرم أمام المحكمة في التاسع من آذار.



وقال محامي أكرم بن أرشبولد من خارج المحكمة، إن موكله محتجز في "ظروف قاسية للغاية" بحسب "إي بي سي"، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان أكرم سيقر بالذنب أم لا.



وأثارت حادثة إطلاق النار الجماعي جدلا وطنيا بشأن معاداة السامية، وغضبا إزاء الفشل في حماية اليهود الأستراليين من الأذى، ووعودا بتشديد قوانين الأسلحة.



وكان من بين الضحايا ناجٍ من محرقة اليهود يبلغ 87 عاما، وزوجان حاولا توقيف أحد المهاجمَين، وطفلة تبلغ 10 سنوات.