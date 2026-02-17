أميركا وإيران تستعدان لمحادثات نووية حاسمة في جنيف

تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف بهدف حل نزاعهما النووي الممتد منذ فترة طويلة، مع عدم وجود مؤشرات واضحة تذكر على التوصل إلى تسوية في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قوة قتالية في المنطقة.



وقال مصدر مطلع لرويترز إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

لكن مسؤولين أميركيين قالا لرويترز إن الجيش يستعد في الوقت نفسه لاحتمال شن عمليات على إيران قد تستمر أسابيع إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم.

من جهتها، بدأت إيران مناورة عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لصادرات النفط من دول الخليج العربية، التي تدعو إلى التحلي بالدبلوماسية لإنهاء النزاع.