إعلام رسمي: اندلاع حريق قرب طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية باندلاع حريق في منطقة باراند قرب العاصمة طهران، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في طهران.



ونقلت عن إدارة إطفاء باراند قولها "الدخان الأسود الذي شوهد قرب