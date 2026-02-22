رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا السيد توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص.



كما شهد اللقاء عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة.

من جانبه اشار باراك الى أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب.