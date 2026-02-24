الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شرطة لندن تخلي سبيل الوزير السابق بيتر ماندلسون بعد توقيفه على خلفية قضية إبستين

أخبار دولية
2026-02-24 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شرطة لندن تخلي سبيل الوزير السابق بيتر ماندلسون بعد توقيفه على خلفية قضية إبستين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شرطة لندن تخلي سبيل الوزير السابق بيتر ماندلسون بعد توقيفه على خلفية قضية إبستين

أعلنت شرطة لندن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية جيفري ابستين.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "أطلق رجل يبلغ 72 عاما بكفالة بعد توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، وذلك بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات".

وجاءت عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات حزب العمال، بعد أربعة أيام من توقيف الأمير السابق أندرو الخميس للاشتباه أيضا بتورطه في قضية المتول المدان بجرائم جنسية.

ويُشتبه في أن أندرو الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

وتُرك أندرو مساء الخميس بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".
 

أخبار دولية

الوزير

السابق

ماندلسون

توقيفه

خلفية

إبستين

LBCI التالي
الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 شركة يابانية بسبب صلاتها العسكرية
رسوم ترامب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ يعد قرار المحكمة العليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:46

شرطة لندن توقف الوزير السابق بيتر ماندلسون على خلفية قضية إبستين

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-18

الهيئة الاتهامية في بيروت تُخلي سبيل كريم سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

السجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق هان داك سو على خلفية فرض الأحكام العرفية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

إخلاء سبيل 14 لبنانيًا موقوفين في سوريا بقضية تهريب محروقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:04

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:59

الكرملين: الصراع في أوكرانيا تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع الغرب

LBCI
أخبار دولية
04:45

كمبوديا تنفي اتهام تايلاند بإطلاقها النار على دورية على الحدود

LBCI
أخبار دولية
04:31

حماس تدعو لفرض عقوبات على اسرائيل بعد إجراءات جديدة بالضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

وزيرة التربية أصدرت مذكرتين للإقفال في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس الحريري

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

قاسم: طبطبائي كان يدير ويبرمج المعركة خصوصاً على صعيد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-14

سارق سيارات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More