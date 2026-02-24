شرطة لندن تخلي سبيل الوزير السابق بيتر ماندلسون بعد توقيفه على خلفية قضية إبستين

أعلنت شرطة لندن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية جيفري ابستين.وقالت شرطة العاصمة في بيان: "أطلق رجل يبلغ 72 عاما بكفالة بعد توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات خلال توليه منصبا عاما، وذلك بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات".وجاءت عملية توقيف ماندلسون الذي كان سابقا من أبرز شخصيات حزب العمال، بعد أربعة أيام من توقيف الأمير السابق أندرو الخميس للاشتباه أيضا بتورطه في قضية المتول المدان بجرائم جنسية.ويُشتبه في أن أندرو الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.وتُرك أندرو مساء الخميس بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".