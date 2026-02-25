تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي غرب البلاد ومقتل قائدها

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية التركية صباحا غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل قائدها، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع.



وكانت الطائرة قد أقلعت عند الساعة 00:56 بالتوقيت المحلي (21:56 الثلاثاء بتوقيت غرينيتش) من قاعدة في محافظة باليكسير (بالي قصر)، وانقطع الاتصال بها لاحقا، وفق المصدر نفسه.



وعُثر في وقت لاحق على حطام الطائرة في المحافظة نفسها. وأفادت وكالة الأناضول بوفاة الطيار، لافتة إلى أن "سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق".

