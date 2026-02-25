كوريا الجنوبية وأميركا تجريان مناورات عسكرية مشتركة في آذار

أعلن مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن البلدين سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة ضخمة في الفترة من 9 إلى 19 آذار.



وعادة ما تكون هذه المناورات الدفاعية السنوية مصدر توتر مع كوريا الشمالية.