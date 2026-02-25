نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية

دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول أمس الثلاثاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رد 13.5 مليار دولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها.



وفي العام الماضي بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية على معظم دول العالم. وواجهت هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل الشركات وبعض الولايات الأميركية.



وقالت هوكول إن هذه الرسوم فرضت تكاليف إضافية على الأسرة المتوسطة في نيويورك بنحو 1751 دولارا خلال العام الماضي وألحقت أضرارا بالشركات الصغيرة.



وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية غير المنطقية وغير القانونية كانت مجرد ضريبة على المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين في نيويورك، ولهذا السبب أطالب بردها بالكامل".



وسبقها في المطالبة بتلك الأموال حاكم إيلينوي جيه.بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي ويعدون من المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.



ورفض البيت الأبيض تلك المطالب قائلا إن هؤلاء الحكام أمضوا عقودا في الحديث عن قضايا تمكن ترامب من معالجتها.