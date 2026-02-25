ترامب يحطم رقم الرئيس الأسبق بيل كلينتون القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطول خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق الثلاثاء، محطما الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.



كما حطم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي لخطاب رئاسي امام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في آذار الماضي عندما ألقى خطابا سنويا لا علاقة له بحالة الاتحاد.