واشنطن ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة طاقة.



وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار بأنها ستسمح بالصادرات "التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي"، كتلك المخصصة "للاستخدامات التجارية والإنسانية".