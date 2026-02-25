عراقجي يصل إلى جنيف عشية جولة محادثات مع الأميركيين

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه المفاوض إلى جنيف مساء الأربعاء، عشية جولة ثالثة من المحادثات المفصلية مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.



وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس الطائرة الإيرانية لدى هبوطها في مطار جنيف بعيد الساعة السابعة مساء (18,00 ت غ)، وأكد مصدر دبلوماسي في المدينة السويسرية أن الطائرة كانت تقل وزير الخارجية.



كذلك، أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" بوصول عراقجي.



ومن المقرر أن تُعقد المحادثات غير المباشرة الخميس.