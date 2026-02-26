إصابة 20 على الأقل في هجوم روسي على أوكرانيا خلال الليل

أعلنت سلطات أوكرانية أن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل، مما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية وإصابة حوالي 20 شخصا في شرق وجنوب أوكرانيا.



واستهدفت صواريخ باليستية وصواريخ كروز العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف وأيضا منطقة خاركيف في شرق البلاد، بينما هاجمت الطائرات المسيرة منطقة زابوريجيا في الجنوب.

ولم تكشف السلطات بعد عن عدد الصواريخ والمسيرات المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا، ولا عن الأهداف الرئيسية التي أصابها القصف.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف عبر تيليجرام إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في المنطقة، بينهم طفل عمره سبع سنوات، مضيفا أن مدينة خاركيف تعرضت لهجوم بصاروخين و17 طائرة مسيرة.

كما ذكر إيفان فيدوروف حاكم زابوريجيا أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم وإن الطائرات المسيرة الروسية أصابت 19 من المباني السكنية بأضرار، كما انقطعت التدفئة عن 500 منزل بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأفادت السلطات في العاصمة كييف أن أضرارا لحقت بعدد من المباني في ثلاثة أحياء بالمدينة جراء حطام الصواريخ والمسيرات التي تم إسقاطها.