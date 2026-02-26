المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تدخل المفاوضات مع أميركا "بجدية ومرونة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد ينضم اليوم إلى الجولة الجديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال متحدثا للتلفزيون الرسمي الإيراني :"من المرجح أيضا أن ينضم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المحادثات، مثلما جرى في الجولة السابقة".



أضاف :"أن الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة الخميس في جنيف ستتناول فقط الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران".



وتابع :"إن موضوع المفاوضات يركز على الملف النووي وطهران ستدفع من أجل رفع العقوبات وتأكيد حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".



وقال :"ان الوفد الإيراني نقل وجهات النظر هذه إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي يتوسط في المفاوضات".