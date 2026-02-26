سي.آي.إيه تطلق مسعى جديدا لتجنيد إيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.



ويأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.



وبدأ ترامب في طرح مبرراته لعملية أميركية محتملة في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، قائلا إنه لن يسمح للجمهورية الإسلامية، التي وصفها بأنها أكبر راعي للإرهاب في العالم، بامتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لتكوين ترسانة نووية.



ونشرت الوكالة رسالتها باللغة الفارسية يوم الثلاثاء عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب. وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.



وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام بذلك وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.



وقالت في الرسالة: "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".



وذكرت الرسالة أن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة في.بي.إن "لا تكون مقراتها في روسيا أو إيران أو الصين"، أو شبكة تور التي تشفر البيانات وتخفي عنوان الآي.بي للمستخدم.