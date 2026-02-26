أكسيوس: مبعوثا البيت الأبيض محبطان بعد محادثات صباحية مع الإيرانيين

مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة حذرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات

مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة حذرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات

صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI