مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار وحريق بمقهى في كازاخستان

أعلنت السلطات في شمال كازاخستان أن انفجارا وحريقا في مقهى ببلدة شوتشينسك أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 19 آخرين.



وأفادت السلطات في منشور على إنستغرام، بأن من بين الضحايا فتاة عمرها 16 عاما، وبأن 13 شخصا ما زالوا في المستشفى، من دون تقدم المزيد من التفاصيل.