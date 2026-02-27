بسبب مخاطر أمنية... الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل

أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل في منشور على منصة إكس، أن الولايات المتحدة أذنت بمغادرة بعض موظفي السفارة وعائلاتهم من إسرائيل بسبب مخاطر أمنية.



وأفادت السفارة بأنها قد تفرض مزيدا من القيود على سفر موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم إلى مناطق معينة في إسرائيل والبلدة القديمة في القدس والضفة الغربية من دون إشعار مسبق.



ونصحت المواطنين الأميركيين بالنظر في مغادرة إسرائيل بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.