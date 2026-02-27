الصين تحث مواطنيها في إيران على المغادرة

ذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الصين نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين هناك على المغادرة في أسرع وقت ممكن عازية ذلك إلى الوضع الأمني، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.