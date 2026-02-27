الأخبار
5 قتلى على الأقل بغارات إسرائيلية في قطاع غزة

2026-02-27 | 08:46
5 قتلى على الأقل بغارات إسرائيلية في قطاع غزة
5 قتلى على الأقل بغارات إسرائيلية في قطاع غزة

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب اخرون بجروح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني ومستشفيات القطاع الذي تحول إلى أنقاض جراء الحرب الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "سقوط 5 شهداء على الاقل في غارات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع منذ منتصف الليل".

وبعد ساعة من منتصف الليل أعلن مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع "وصول 3 شهداء وعدد من الاصابات جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة".

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن تسلم "شهيد وجريح إصابته خطيرة إثر غارة للاحتلال شمال مخيم البريج" وسط قطاع غزة.

بدورها، قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن "طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة".

وفي مدينة غزة، أعلن مستشفى الشفاء عن "وصول شهيد بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرة الجيش بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع".

بينما أفاد المستشفى المعمداني ان طواقمه "نقلت سيدة أصيبت برصاص الاحتلال بالرأس بالقرب من حي الزيتون شرق مدينة غزة".

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي الغارات في بيان قال فيه انها جاءت بعد رصد قواته مسلحين شرق مدينة رفح، لافتا الى انه ينظربخطورة بالغة إلى كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

 

