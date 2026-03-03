السفارة الأميركية في الرياض توصي مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدّة والظهران

أوصت السفارة الأميركية في السعودية مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدّة والظهران، بعد وقت وجيز من استهداف مسيّرتان مقر السفارة في العاصمة السعودية، فيما تواصل إيران مهاجمة دول الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضدها والتي اسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.



وجاء في مذكرة نشرتها السفارة على منصة اكس "اصدرت البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية توجيهات بالبقاء في المنازل في جدة (غرب) والرياض والظهران (شرق)، وقيدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة" وننصح المواطنين الأميركيين المقيمين في المملكة بالبقاء في منازلهم فورا"، وتابعت أنها "تواصل مراقبة الوضع الإقليمي".