الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ
أخبار دولية
2026-03-04 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ
أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل التي تواصل مقاتلاتها الجوية استهداف منصات إطلاق الصواريخ في الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المتحدث العسكري إيفي ديفرين في تصريح متلفز: "لقد دمّرنا عشرات منصات إطلاق الصواريخ التي شكّلت تهديدات كبيرة للجبهة الداخلية الإسرائيلية ... سنواصل استهداف منصات الإطلاق وتقليص وتيرة إطلاق النار، لكن النظام لا يزال يمتلك قدرة كبيرة، وأود أن أذكّركم بأن دفاعاتنا ليست محصنة بالكامل".
وأعلن الجيش في بيان، أنه استهدف ليلا منشأة "لتخزين وإنتاج وإطلاق الصواريخ البالستية، بما في ذلك صواريخ قدر في أصفهان غرب إيران".
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
إيران
الصواريخ
التالي
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا وموسكو تتهم كييف
عضو في مجلس الخبراء: إيران على وشك اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
آخر الأخبار
2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
0
خبر عاجل
2026-02-28
الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا منصات إطلاق الصواريخ في إيران
خبر عاجل
2026-02-28
الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا منصات إطلاق الصواريخ في إيران
0
خبر عاجل
2026-02-28
الجيش الإسرائيلي: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
خبر عاجل
2026-02-28
الجيش الإسرائيلي: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
0
آخر الأخبار
04:22
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: هناك تراجع بعدد الصواريخ التي تطلقها إيران لكن لا تزال لديها قدرات لاستهدافنا
آخر الأخبار
04:22
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: هناك تراجع بعدد الصواريخ التي تطلقها إيران لكن لا تزال لديها قدرات لاستهدافنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:26
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا وموسكو تتهم كييف
أخبار دولية
05:26
غرق ناقلة غاز روسية قبالة ليبيا وموسكو تتهم كييف
0
أخبار دولية
05:02
عضو في مجلس الخبراء: إيران على وشك اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد
أخبار دولية
05:02
عضو في مجلس الخبراء: إيران على وشك اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد
0
أخبار دولية
04:43
الاتحاد الأوروبي "مستعد للتحرّك" لحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب لإسبانيا
أخبار دولية
04:43
الاتحاد الأوروبي "مستعد للتحرّك" لحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب لإسبانيا
0
أخبار دولية
03:54
إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن: يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء
أخبار دولية
03:54
إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن: يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-03
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2026-03-03
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
0
اقتصاد
06:54
"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة
اقتصاد
06:54
"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة
0
أخبار دولية
2026-03-03
"جبان وغير مبرر"... السعودية تدين الهجوم الإيراني "الغاشم" على السفارة الأميركية في الرياض
أخبار دولية
2026-03-03
"جبان وغير مبرر"... السعودية تدين الهجوم الإيراني "الغاشم" على السفارة الأميركية في الرياض
0
أخبار دولية
2026-02-11
مكتب فانس يحذف منشورا يشير إلى "الإبادة الجماعية للأرمن"
أخبار دولية
2026-02-11
مكتب فانس يحذف منشورا يشير إلى "الإبادة الجماعية للأرمن"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:54
بعد التطورات الأخيرة... إليكم آخر المستجدات من قصر بعبدا
أخبار لبنان
04:54
بعد التطورات الأخيرة... إليكم آخر المستجدات من قصر بعبدا
0
خبر عاجل
04:23
كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني
خبر عاجل
04:23
كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني
0
آخر الأخبار
01:02
بعد استهداف مبنى... مسؤول الإعلام في بلدية عرمون للـLBCI: الأضرار كبيرة
آخر الأخبار
01:02
بعد استهداف مبنى... مسؤول الإعلام في بلدية عرمون للـLBCI: الأضرار كبيرة
0
أخبار لبنان
00:40
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
أخبار لبنان
00:40
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
0
أخبار لبنان
00:29
رئيس بلدية الحازمية يؤكد للـLBCI: الفندق المستهدف يقع ضمن نطاق بلدية بعبدا
أخبار لبنان
00:29
رئيس بلدية الحازمية يؤكد للـLBCI: الفندق المستهدف يقع ضمن نطاق بلدية بعبدا
0
أخبار لبنان
00:08
غارات إسرائيلية ليلا... وجورج كتانة يؤكد للـLBCI سقوط شهداء وجرحى: الصليب الأحمر مستنفر على كل المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
00:08
غارات إسرائيلية ليلا... وجورج كتانة يؤكد للـLBCI سقوط شهداء وجرحى: الصليب الأحمر مستنفر على كل المناطق اللبنانية
0
أمن وقضاء
16:26
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
أمن وقضاء
16:26
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
0
حال الطقس
14:30
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حال الطقس
14:30
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
0
أمن وقضاء
14:29
في منطقتي صور وبنت جبيل... توغلات برية وغارات جوية وقصف مدفعي
أمن وقضاء
14:29
في منطقتي صور وبنت جبيل... توغلات برية وغارات جوية وقصف مدفعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:40
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
أخبار لبنان
00:40
بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI
2
اقتصاد
06:54
"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة
اقتصاد
06:54
"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة
3
خبر عاجل
04:23
كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني
خبر عاجل
04:23
كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني
4
أخبار لبنان
11:24
"التربية": المدارس والثانويات الرسمية ستبقى مقفلة هذا الأسبوع... ولتجنب التعليم الحضوري في المدارس الخاصة
أخبار لبنان
11:24
"التربية": المدارس والثانويات الرسمية ستبقى مقفلة هذا الأسبوع... ولتجنب التعليم الحضوري في المدارس الخاصة
5
أمن وقضاء
16:26
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
أمن وقضاء
16:26
نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل
6
أمن وقضاء
10:41
إنذار إسرائيلي لسكان مدينة صيدا: لإخلاء هذه المباني فوراً
أمن وقضاء
10:41
إنذار إسرائيلي لسكان مدينة صيدا: لإخلاء هذه المباني فوراً
7
خبر عاجل
00:42
أدرعي يوجه انذارا عاجلا الى سكان حارة حريك: لإخلاء هذه المباني فوراً
خبر عاجل
00:42
أدرعي يوجه انذارا عاجلا الى سكان حارة حريك: لإخلاء هذه المباني فوراً
8
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال
خبر عاجل
02:44
معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More