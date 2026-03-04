الجيش الإسرائيلي: إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل التي تواصل مقاتلاتها الجوية استهداف منصات إطلاق الصواريخ في الجمهورية الإسلامية.



وأضاف المتحدث العسكري إيفي ديفرين في تصريح متلفز: "لقد دمّرنا عشرات منصات إطلاق الصواريخ التي شكّلت تهديدات كبيرة للجبهة الداخلية الإسرائيلية ... سنواصل استهداف منصات الإطلاق وتقليص وتيرة إطلاق النار، لكن النظام لا يزال يمتلك قدرة كبيرة، وأود أن أذكّركم بأن دفاعاتنا ليست محصنة بالكامل".



وأعلن الجيش في بيان، أنه استهدف ليلا منشأة "لتخزين وإنتاج وإطلاق الصواريخ البالستية، بما في ذلك صواريخ قدر في أصفهان غرب إيران".