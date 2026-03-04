الأخبار
ماكرون يؤكد تضامنه مع إسبانيا خلال اتصال مع رئيس وزرائها

أخبار دولية
2026-03-04 | 09:52
ماكرون يؤكد تضامنه مع إسبانيا خلال اتصال مع رئيس وزرائها
ماكرون يؤكد تضامنه مع إسبانيا خلال اتصال مع رئيس وزرائها

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لتأكيد التضامن الأوروبي في مواجهة التهديدات الاقتصادية التي تستهدف إسبانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوح بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب رفضها السماح لطائرات أميركية باستخدام القواعد البحرية والجوية المشتركة في جنوب إسبانيا لشن هجوم على طهران.

ونددت إسبانيا بالقصف الأميركي والإسرائيلي لإيران، واصفة إياه بأنه إجراء متهور يفتقر إلى الشرعية.
 

أخبار دولية

تضامنه

إسبانيا

اتصال

وزرائها

