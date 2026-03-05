مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إيران تسعى لتصعيد الصراع

رأت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس أن إيران تسعى إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط عبر شن هجمات عشوائية على دول أخرى في المنطقة.



وأضافت كالاس للصحفيين خلال زيارة إلى زوريخ "إيران مُصدرة للحرب. ويحاول النظام حاليا جرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الحرب".