رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية

أخبار دولية
2026-03-05 | 14:30
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الخميس أن أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية و80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية قد دُمِّرت في الهجوم الأميركي الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية.

وقال زامير في بيان متلفز "لقد حَيَّدنا ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية".

وأضاف أن إسرائيل دمرت أيضا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، و"حققت سيطرة جوية شبه كاملة على الأجواء الإيرانية".

آخر الأخبار

أخبار دولية

أركان

الجيش

الاسرائيلي

تدمير

منصات

إطلاق

الصواريخ

الايرانية

إسرائيل تأمر جيشها بـ"تعميق خط السيطرة" على طول الحدود مع لبنان
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
LBCI
آخر الأخبار
16:17

ترامب لشبكة أي بي سي: 58% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تم تدميرها

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دمرنا منصات إطلاق صواريخ قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ في الوقت الواحد

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 70 مستودع أسلحة وموقع إطلاق ومنصة صاروخية تابعة لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
14:57

إسرائيل تأمر جيشها بـ"تعميق خط السيطرة" على طول الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
08:55

البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة

LBCI
خبر عاجل
09:29

وليد جنبلاط: إذا استمرّت المواجهات قد نصل إلى حرب عالميّة ثالثة التي هي حرب نفوذ ومصالح ولا نملك أي تأثير على مجريات الأمور إلّا الوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-04

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
00:36

عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية فجرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين

LBCI
حال الطقس
14:27

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:35

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
خبر عاجل
13:09

انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

LBCI
أمن وقضاء
05:58

الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم

LBCI
خبر عاجل
06:15

طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار

LBCI
أخبار لبنان
02:33

شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
13:22

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

LBCI
أخبار لبنان
11:19

إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة

