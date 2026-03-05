رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الخميس أن أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية و80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية قد دُمِّرت في الهجوم الأميركي الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية.



وقال زامير في بيان متلفز "لقد حَيَّدنا ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية".



وأضاف أن إسرائيل دمرت أيضا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، و"حققت سيطرة جوية شبه كاملة على الأجواء الإيرانية".