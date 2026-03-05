السعودية تعلن اعتراض ثلاثة صواريخ كانت تستهدف قاعدة جوية

اعترضت السعودية ثلاثة صواريخ كانت متجهة نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم قوات أميركية، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على إكس "اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".





















المنامة, 5-3-2026 (أ ف ب) -




























