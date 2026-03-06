غوتيريش حذّر من دوامة عنف في الشرق الأوسط

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الهجمات المخالفة للقانون" في الشرق الأوسط.

وحذّر من خروج الوضع على السيطرة وسط تمدد النزاع الإقليميّ.

وقال غوتيريش: "إن كل الهجمات المخالفة للقانون في الشرق الأوسط وخارجه تتسبب بمعاناة هائلة وتلحق ضررًا جسيمًا بالمدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، وتشكّل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالميّ، خصوصًا على الفئات الأكثر ضعفًا".

ولفت إلى أنّ الأوضاع قد تتدهور إلى ما يتجاوز قدرة أي طرف على السيطرة.

وشدد على أنّ الوقت قد حان لوقف القتال والانخراط في مفاوضات دبلوماسية جادة.