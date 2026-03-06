الأخبار
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بصدد "سحق النظام الإيراني"
أخبار دولية
2026-03-06 | 14:21
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بصدد "سحق النظام الإيراني"
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته بصدد "سحق النظام الإيراني"، غداة إعلانه دخول الحملة الإسرائيلية-الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية مرحلة جديدة.
وقال زامير مخاطبا جنوده وفق بيان للجيش: "نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا".
وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت "مرحلة جديدة"، وتوعّد طهران بـ"مفاجآت أخرى".
