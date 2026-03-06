رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن بصدد "سحق النظام الإيراني"

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته بصدد "سحق النظام الإيراني"، غداة إعلانه دخول الحملة الإسرائيلية-الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية مرحلة جديدة.



وقال زامير مخاطبا جنوده وفق بيان للجيش: "نحن بصدد سحق النظام الإيراني الإرهابي وسنغتنم كل الفرص لترسيخ إنجازاتنا".



وكان زامير قال الخميس إن الحملة العسكرية دخلت "مرحلة جديدة"، وتوعّد طهران بـ"مفاجآت أخرى".