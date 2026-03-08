زيلينسكي: خبراء مسيّرات أوكرانيون يصلون الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خبراء أوكرانيين في الطائرات المسيّرة سيصلون إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للمساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال حول كيفية مساعدة الأوكرانيين للولايات المتحدة ودول الخليج في صد المسيّرات الإيرانية، "أعتقد أنه في الأسبوع المقبل، عندما يكون الخبراء في الموقع، سينظرون في الوضع ويقدمون المساعدة".وأكد أن ذلك يمثل "فرصة لكلا الجانبين"، إذ تأمل كييف في الحصول في المقابل على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت الضرورية في صد الصواريخ الروسية.