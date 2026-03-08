قتيلان و12 جريحا جراء "سقوط مقذوف عسكري" في محافظة الخرج السعودية

قُتل شخصان وأُصيب 12 آخرون بجروح جراء سقوط "مقذوف عسكري" في محافظة الخرج جنوب الرياض، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي الأحد، في وقت تواصل إيران ضرب دول خليجية ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منشور على منصة إكس، إنّ المقذوف سقط على "موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج"، مشيرا إلى مقتل شخصين من "الجنسية الهندية والبنغلادشية" وإلى إصابة 12 آخرين.



وتضم الخرج قاعدة جوية وقد طالتها ضربات متكرّرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.

